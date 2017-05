Currais Novos disputará “Dia do Desafio” no próximo dia 31 com a cidade venezuelana de Cocorete

Currais Novos se prepara para disputar mais uma edição do “Dia do Desafio”, evento realizado em todo o mundo com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas, esportes, e promover a melhoria na saúde da população, e que este ano acontecerá na próxima quarta-feira (31). Nesta quinta-feira (25), foi realizado o sorteio entre as cidades que participam do desafio, e Currais Novos terá como concorrente a cidade venezuelana de Cocorete, de 52 mil habitantes.

A programação do “Dia do Desafio” em Currais Novos na próxima quarta-feira (31) tem início às 5h com atividades nas academias populares com a participação dos profissionais do NASF. A programação acontecerá na zona urbana e rural durante todo o dia, com atividades nas escolas, postos de saúde, academias, empresas, AABB, centros culturais e sociais, e nas praças. Serão realizadas atividades como gincanas escolares, passeio ciclístico, zumba, caminhada, festival de atletismo (Estádio Coronel José Bezerra), natação, hidroginástica, futebol de campo e salão, pilates (Escola PHG), forró (CCI), campeonatos esportivos, artes marciais, entre outras atividades. Às 17h no Largo do Tungstênio acontecerá várias atividades como aula de zumba e ginástica, e o encerramento será às 20h. O “Dia do Desafio” em Currais Novos conta com a realização da Prefeitura Municipal, SESC RN, Fecomércio, Sindicato do Comércio Varejista e CDL.