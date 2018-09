Currais Novos diminui índice de focos de dengue de 8,1% para 5,8% em três meses

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O último Levantamento Rápido de Índices de Infestação peloAedes Aegypty (LIRAa) de Currais Novos mostrou uma redução importante de imóveis com focos do mosquito, o que significa a eficiência, comprometimento e trabalho dos Agentes de Endemias do Município que conseguiram com a ajuda da população diminuir o índice de 8,1% (maio) para 5,8% em agosto.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Luciano Oséas, essa redução é resultado do trabalho intensivo dos agentes e de toda equipe de saúde do município. “O trabalho direto nas residências com larvicidas, os bloqueios feitos com máquinas portáteis (UBV), além das abordagens dos Agentes de Saúde, Residentes da UFRN, e o trabalho da mídia local (TV, Rádio, Internet), contribuíram para essa redução”, comentou, ressaltando também a importância do cuidado que os cidadãos devem ter para evitar a proliferação do Aedes Aegypti.

O índice do LIRAa é um dado importante para o controle do mosquito e para um planejamento das ações de combate à dengue no município.