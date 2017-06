Currais Novos atinge 87,48% da meta da vacinação contra a gripe, e campanha continua para que não se imunizou

A Campanha Contra a Gripe em Currais Novos atingiu a meta de 87,48% do público-alvo imunizado contra os três tipos de vírus da gripe: vírus A (H1N1), A (H3N2), e gripe B. Mesmo faltando pouco para atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%, este índice no município deverá aumentar com a próxima atualização dos dados devido a continuidade da campanha. Entre os grupos prioritários, a meta foi alcançada e superada entre as gestantes (125,87%); puérperas (93,94%); e trabalhadores da saúde (111,89%). O grupo de crianças atingiu 66,22% e idosos 84,46%. Do total da população prioritária para receber a vacina (9.651), foram imunizadas 8.153.

A Secretaria Municipal de Saúde pede para que o público-alvo da campanha: professores das redes pública e privada, idosos (60 anos ou mais), crianças de 6 meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), indígenas, população privada de liberdade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão (levar a prescrição médica), que ainda não se vacinou, que procure as Unidades Básicas de Saúde que possuem sala de vacinação.

A vacina é contra indicada para quem já teve reações anafiláticas em aplicações anteriores, assim como pessoas que tem reações alérgicas à ovo.