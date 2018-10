Cunhado confirme que matou menina de 12 anos e diz que ‘foi por raiva’.

Crédito matéria e fotos: Jornal de Fato

De forma fria, porém, admitindo que está arrependido, o agricultor Paulo Batista de Souza em entrevista a uma emissora de televisão local (VEJA VÍDEO) confessou ter matado a menina Maria Clara, de 12 anos, fato ocorrido na zona rural do município de Apodi, no Médio Oeste do Rio Grande do Norte.

“Raiva dela por causa de confusão que houve lá na casa dela, envolvendo eu, ela e o padrasto dela”, disse, ao responder sobre o que tinha levado a cometer o crime.

Na entrevista, Paulo Batista pede perdão aos familiares da vítima e disse que cometeu o crime “sem pensar” e que foi coisa que passou por sua cabeça “sem eu pensar.”

Paulo, que é cunhado da vítima, foi preso na tarde de quarta-feira (17) em Apodi. No mesmo dia, policiais encontraram a ossada da vítima numa área próxima ao Sítio Góis, zona rural.

Maria Clara estava desaparecida há vários dias e seus familiares não tinham desconfiança do que havia ocorrido.

No primeiro depoimento ao delegado Rafael Câmara, o acusado confessou o crime. Ele já havia sido preso há algum tempo acusado de aliciar uma menor idade, justamente a irmã da Maria Clara, com quem passou a conviver.

A ossada encontrada pela polícia foi encaminhada para exame no Técnico-Científico de Perícia (ITEP) em Mossoró e passará por exame de DNA em Natal.

Paulo Batista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Apodi. Ele deverá ser transferido para uma cadeira pública em outra cidade, por medida de segurança.