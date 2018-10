Cultura curraisnovense lamenta morte do Mestre Antônio Lins, um dos últimos tocadores de “8 baixos” do Nordeste

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação/Foto: Rayssa Aline

A cultura nordestina e a cidade de Currais Novos perdeu um dos grandes nomes do forró autêntico e tradicional, o Mestre Antônio Lins, que faleceu nesta quinta-feira (18), deixando um grande legado para a cultura popular da região. Para o Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes, Antônio Lins representa a essência da cultura popular. “Hoje, a cultura popular se torna mais pobre, o forró autêntico perde um de seus últimos tocadores da sanfona de ‘8 baixos’ do Brasil”, comentou. Em 2017, Antônio Lins foi uma das atrações do “Corredor Cultural” do FORRONOVOS, atraindo grande público. De acordo com o artista plástico Manoel Neto, “a forma de tocar e o instrumento usado por Antônio Lins são raríssimos e, quiçá, podem ser contados com os dedos das mãos quantas pessoas fazem o mesmo”. A Prefeitura Municipal de Currais Novos se solidariza com a família e amigos de Antônio Lins e deseja conforto e serenidade neste momento.