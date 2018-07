Criminosos explodem caixas eletrônicos e incendeiam carros em Macaíba

Crédito: Jornal de Fato

Na madrugada desta quinta-feira, 12, bandidos arrombaram uma agência do Banco do Brasil e explodiram caixas eletrônicos em Macaíba. O bando ainda incendiou três carros e efetuou disparos contra a base da Polícia Militar no município.

O grupo queimou os veículos utilizados na ação criminosa. Um deles foi incendiado na frente da agência. Os outros dois em estradas da região.

Durante a fuga, os assaltantes fizeram um bloqueio em vias de acesso ao município e espalharam grampos pelo chão para dificultar as investidas da PM.