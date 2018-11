Cortejo Natalino e Acender das Luzes do Palácio Municipal abrem programação natalina em Currais Novos nesta quinta, 29

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Neste 29 de novembro, dia em que Currais Novos celebra 98 anos da elevação da Vila à categoria de Cidade em 1920, a Prefeitura Municipal lança às 17h30 em frente ao Palácio Municipal “Raul Macedo” o projeto “Natal em Currais Novos: Luzes do Sertão”, que conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

Na ocasião, será acesa oficialmente as luzes decorativas do Palácio Municipal e a divulgação do calendário dos festejos natalinos na cidade, além de um belíssimo “Cortejo Natalino” da Escola Única Master, Projeto “Música e Arte na Praça” com Chaguinhas, e a chegada do Papai Noel, que receberá a chave da cidade, como símbolo do início das comemorações natalinas.

IMACULADA

Após o lançamento do Projeto acontece a abertura oficial da 26ª Festa da Imaculada Conceição, co-padroeira de Currais Novos, com o hasteamento das bandeiras e celebração especial às 19h na Matriz da Imaculada, bairro JK.