Corte de Terra realizado pela Prefeitura de Currais Novos será destaque no “InterTV Rural”

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Corte de Terra realizado pela Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Agricultura em diversas comunidades rurais será destaque no próximo domingo (21) no programa “InterTV Rural”, exibido pela InterTV Costa Branca, filiada Globo no RN. Na manhã desta terça-feira (16), o repórter Oscar Xavier e o repórter cinematográfico Flávio Soares estiveram no município para acompanharem a ação na região do Totoró, na propriedade de Seu Duda.

A Secretária Municipal de Agricultura, Fátima Barros, e o coordenador da SEMAAB, Nilton Oliveira, destacaram a importância do corte de terra para as comunidades rurais. “Em 2017 realizamos 581 cortes de terra em toda a zona rural, o que é muito importante para os agricultores, e para este ano nossa meta é superar este número”, disse Fátima Barros.