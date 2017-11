Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte chega aos 100 anos nesta quarta-feira

Crédito da foto: Assecom/RN

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) completa nesta quarta-feira (28) 100 anos de atividades prestadas em prol da população norte-riograndense. Na ocasião, será realizada uma solenidade alusiva ao centenário da Corporação, às 15h30, no Centro de Convenções de Natal.

Durante a solenidade, será concedida a “Medalha do Mérito Major José Osias da Silva” a 50 personalidades em razão dos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte.

“São poucas as instituições que conseguiram atingir o respeito alcançado pelo Corpo de Bombeiros do RN ao longo do tempo. Sabemos que estamos passando por uma crise econômica em todo país, por isso temos buscado soluções viáveis, que possam trazer o Corpo de Bombeiros Militar para junto daquelas populações que ainda não têm o serviço da corporação”, disse o comandante do CBMRN, coronel Sócrates Vieira de Mendonça Junior.

No dia 29 de novembro de 1917, o então Governador do Rio Grande do Norte, Joaquim Ferreira Chaves, criou uma Seção de Bombeiros anexa ao Esquadrão de Cavalaria. Com um efetivo inicial de 24 praças, comandados pelo capitão João Fernandes de Almeida, popularmente conhecido por “Joca do Pará”, nascia o CBMRN (Corpo de Bombeiros Militar do RN). A ideia de criação da corporação veio da necessidade de um órgão específico de combate a incêndio no Estado, após a incidência de alguns sinistros de médio e grande porte. Um deles, ocorrido em 1916, foi o incêndio na estação central de trens, no qual o fogo destruiu inúmeros vagões carregados de algodão.

Em 22 de março de 2002 o Corpo de Bombeiros Militar do RN foi emancipado, se tornando uma instituição com independência administrativa e orçamentária, integrando o Sistema de Segurança Pública do Estado. “Comemorar cem anos de existência é um marco significativo na vida de uma instituição. Representa a consolidação de sua presença no seio da sociedade a qual serve e a contribuição de todos aqueles que estiveram presentes ao longo desta jornada, escrevendo a história da corporação. É um legado de experiência, de trabalho, de dedicação a uma causa”, ressalta coronel Sócrates.

Atualmente, a corporação possui cinco postos de comando presentes nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Hoje, o CBMRN atua no combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento aquático, em altura e terrestre, além de diversas atividades técnicas relacionadas a área de engenharia e ações preventivas junto à comunidade.

“Em 2017, ano do centenário da corporação, importantes conquistas foram alcançadas, como a realização de dois concursos públicos para oficiais e praças, aprovação do Novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio Grande do Norte, atualizando o anterior que estava defasado há mais de três décadas, aquisição de novos equipamentos e viaturas, e o curso de aperfeiçoamento de oficiais em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia”, afirma Sócrates.

Na prevenção de incêndios, há mais de 30 anos a corporação desempenha atividades de Engenharia de Proteção Contra Incêndio, elaborando normas preventivas, analisando projetos de segurança e inspecionando edificações. “Com seriedade e constância, este serviço é desenvolvido com auxílio de uma estrutura de funcionamento modernizada por um pioneiro sistema de informática, desenvolvido para racionalizar e agilizar todos os processos de acompanhamento dos projetos e instalação de segurança contra incêndio do estado”, explica.

Segue a lista das personalidades que serão homenageadas:

Deputado EZEQUIEL GALVÃO FERREIRA DE SOUZA

Presidente da Assembleia Legislativa do RN

Desembargador GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do RN

Deputado LUIZ ANTONIO LOURENÇO DE FARIAS Deputada CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA DANTAS Deputado CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA Desembargador VIVALDO OTÁVIO PINHEIRO Vice-Almirante RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE General de Brigada RIDAUTO LÚCIO FERNANDES Brigadeiro do Ar PEDRO LUÍS FARCIC

MARCELO HENRIQUE MONTENEGRO DE SÁ

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal

Delegada SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO

Secretária de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social

GUILHERME MORAES SALDANHA

Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca

GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças

EUDO RODRIGUES LEITE

Procurador Geral de Justiça do Estado do RN

ULIANA LEMOS DE PAIVA

Promotora de Justiça

ANA CLÁUDIA BULHÕES PORPINO DE MACEDO

Procuradora do Estado

WASHINGTON ALVES DE FONTES

Chefe da Procuradoria Legislativa da AL

JOÃO EIDER FURTADO

Secretário Municipal de Relações Institucionais de São Gonçalo do Amarante

AMARO SALES DE ARAÚJO

Presidente da FIERN

JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO

Diretor do SEBRAE

ARNALDO GASPAR JÚNIOR

Presidente do SINDUSCON

MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES Cel. Av. PAULO JUNZO HIRASAWA

Comandante do CLBI

Cel. PM OSMAR JOSÉ MARCIAL DE OLIVEIRA

Comandante Geral da PMRN

Cel. JAIR CARNEIRO DE BARROS

Comandante Geral do CBM/PB

Cel. MARCILIO ROSSINE DA SILVA

Subcomandante Geral do CBM/PE

Cel. PM ELIAS CÂNDIDO DE ARAÚJO

Chefe de Gabinete de Segurança Institucional do TJRN

Cel. PM RENATO NEWTON RAMLOW

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

Cel. RR EB ERLAND CORREIA MOTA Ten. Cel. EB JOILSON SILVA LIMA

Comandante do 7º BECOMB

Ten. Cel. CBM/DF TARCÍSIO DE SOUZA VASCONCELOS Ten. Cel. CBM/DF ELSON ALVES BARBOSA Ten. Cel. PM RAIMUNDO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR

Ten. Cel. PM GASPAR ÊNIO LINHARES