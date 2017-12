Copa do Mundo 2018: Seleção Brasileira cai nofácil Grupo E com Suíça, Costa Rica e Sérvia

Crédito da foto: Reprodução Jornal de Fato

A seleção brasileira conheceu seus primeiros adversários na Copa do Mundo da Rússia 2018. O sorteio foi realizado no início da tarde desta sexta-feira, 1º, em Moscou, capital russa.

O Brasil caiu no grupo E juntamente com Suíça, Costa Rica e Sérvia. A primeira partida da equipe comandada por Tite será diante da Suíça. O duelo ocorrerá em 17 de junho, na Rostov Arena, em Rostov, às 15 horas, pelo horário de Brasília.

Cinco dias depois a seleção enfrenta os costarriquenhos. O jogo será disputado na Zenit Arena, em São Petersburgo, às 09 horas, hora de Brasília.

O Brasil encerra sua participação na primeira fase do Mundial contra a Sérvia no dia 27. O confronto com os europeus está marcado para a Otkrytiye Arena, em Moscou.

Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar, enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do grupo F, formado por Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul. Caso se classifique em segundo lugar pelo grupo E, o Brasil terá pela frente o segundo colocado do grupo F.

O jogo de estreia da Copa do Mundo será entre Rússia, país anfitrião, e Arábia Saudita, às 12 horas, pelo horário de Brasília, no estádio Luzhniki, em Moscou.

Confira os grupos:

Grupo A:

Rússia

Arábia Saudita

Egito

Uruguai

Grupo B:

Portugal

Espanha

Marrocos

Irã

Grupo C:

França

Austrália

Peru

Dinamarca

Grupo D:

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria

Grupo E:

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

Grupo F:

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul

Grupo G:

Bélgica

Panamá

Inglaterra

Tunísia

Grupo H:

Polônia

Senegal

Colômbia

Japão