Conversando…

por Siderley Jatobá

Heróis existem?

No meu tempo de criança não havia internet nem rede social. Eu costumava ler muitas histórias em quadrinhos, hábito saudável que me ajudou a desenvolver o gosto pela leitura, escrita e compreender as diferentes linguagens da comunicação textual/visual. Os balões, diálogos, cores eram fascinantes. Lembro-me de ir quase todos os dias nas bancas procurar as edições mais novas de cada coleção que eu fazia: os diversos heróis da Marvel e DC, a Turma da Mônica e outros mais. Ficava ansioso ao terminar de ler porque tinha continuação e tinha que esperar um mês inteiro pra saber o que acontecia com os personagens. Da infância à adolescência essas aventuras foram inspirando um mundo imaginativo. No veraneio juntava os primos na praia e inventava lutas contra as ondas do mar. Éramos Vingadores, X-men, Liga da Justiça kkk e assim passava o tempo nessas brincadeiras intermináveis. Hoje a vida adulta divide nosso pensamento sobre heróis da ficção e da realidade. Será que heróis existem?

Particularmente eu tive um herói na minha vida: o meu pai, que fez muito por mim. Ele me protegeu do mundo preconceituoso, lutando em prol do meu tratamento, me fazendo cada vez mais forte, capaz de enfrentar as injustiças contra os portadores de fissura labiopalatina. Quando ele encaminhava algum caso para cirurgia é como se fosse uma missão. Eu cresci testemunhando isso e sabia realmente do que se tratava porque vivi a experiência por dentro. O seu escritório era praticamente um “quartel general”, resolvendo mil assuntos e ajudando as pessoas. Era um desafio atrás do outro e ele sempre enfrentando. Seus poderes e armas principais – inteligência, coragem e perseverança. Meu pai foi um homem tão forte que conseguiu derrotar alguns campos de força da burocracia brasileira, da má vontade de políticos, da inércia de autoridades etc.

Poder fazer o comparativo entre meus heróis era incrível, pois havia um grande aprendizado de situações e todas foram lições pra mim. Na vida real meu pai me ensinava muita coisa importante e nas histórias que lia muitos valores eram tratados igualmente. Discussões sobre assuntos como ética, respeito, consideração, iniciativa, decisão, consequência, solidariedade e tantos outros provocavam reflexões a cerca dos comportamentos humanos. O que meu herói da realidade dizia os da ficção reforçavam e assim foram influenciando não só a mim mas também toda uma geração de leitores. Para delírio total dos fãs o cinema catapultou vários destes personagens das revistas às expressivas bilheterias do cinema mundial. É simplesmente maravilhoso assistir!

Falando nisso, meu herói de verdade também virou filme: Um presente para o sertão. Foi uma realização da UFRN/CERES/Campus de Currais Novos/Curso de Administração, produzido pela SIDY’S. Felizmente, a história de vida do empreendedor Siderley Menezes foi contada ainda com sua presença entre nós, linda homenagem prestada pela turma de alunos, futuros administradores e empreendedores como ele. Quando isso acontece é fantástico porque o cinema consegue mostrar de um jeito dinâmico o seu conteúdo, gerando entretenimento e conhecimento.

Hoje eu pergunto a você, caro leitor desta coluna, se existem heróis na sua vida. São reais ou da ficção? O que fizeram por você? O que ensinaram? Como se comportam? Será que você também é um herói ou já foi na vida de alguém? Aqui estou eu conversando com você… Reflita!