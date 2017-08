Convênio amplia oferta de mais dois mil imóveis ao servidor público no RN

Uma nova ação do Governo do Estado vai permitir a partir desta terça-feira, 08, a oferta de mais dois mil imóveis para aquisição pelo servidor público estadual e municipal. Isto foi possível com a assinatura pelo governador Robinson Faria de um convênio com o Secovi – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e administração de imóveis do Rio Grande do Norte, que representa as imobiliárias, incorporadoras, loteadoras e empresas urbanizadoras e com o Creci – Conselho Regional de Corretores de Imóveis do RN.O convênio foi firmado por meio do programa Moradia Cidadã, lançado em março passado para diminuir o déficit habitacional no estado.

“Vocês são bem-vindos a esta parceria. Vamos fortalecer e multiplicar os programas Moradia Cidadã e Moradia Cidadã Municípios. Com isso vamos atender a demanda na capital e no interior, gerar oportunidades de trabalho e incentivar a economia”, afirmou o governador aos dirigentes das duas instituições em ato realizado no início da tarde deste dia 08, na Governadoria.

O convênio vai ampliar rapidamente a oferta de imóveis credenciados atendendo tanto as necessidades dos dois programas geridos pela Companha Estadual de Habitação – Cehab, quanto as do mercado imobiliário. “Esta é uma ação coordenada da nossa administração. Estamos aliando a capacidade de incentivo e fomento do Governo ao objeto de trabalho das imobiliárias”, disse Robinson Faria lembrando que “outras ações coordenadas vêm sendo tomadas como a agilização na liberação de licenças ambientais para novos empreendimentos, pelo Idema, a nova Lei de regulamentação de normas técnicas para a habitação dos imóveis, pelo Corpo de Bombeiros Militar, e a atração de empresas como a chinesaChintCompany, segunda maior produtora do mundo de placas fotovoltaicas para produção de energia solar que irá gerar novos investimentos em apoio às suas atividades e também no setor imobiliário”.

O presidente da Cehab, João Ronaldo, ressaltou que parceria como o Secovi e com o Creci “vem somar para atingirmos o objetivo de atender toda a população dentro das políticas sociais dos governos federal e estadual, ofertando moradias para quem quer e precisa e não tem”.

O presidente do Creci, Waldemir Bezerra disse que o Governo do Estado hoje tem credibilidade e que a entidade, que representa 4,5 mil corretores e mais de 400 imobiliárias no RN soma esforços à administração estadual para atender as necessidades do servidor e da população”.

Renato Gomes, presidente do Secovi, considerou que a parceria “vai beneficiar o setor e os servidores, além de favorecer o desenvolvimento do Estado. Reconhecemos a importância desta iniciativa do Governo que pode contar conosco”.

SOBRE OMORADIA CIDADÃ

O programa foilançado pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social(Sethas), via Companhia Estadual de Habitação (Cehab).

O projeto viabiliza moradias de qualidade a preços mais baixos para servidores da Administração Direta e Indireta (ativos, aposentados e pensionistas).

Através do site www.cehabcidadao.rn.gov.bros interessados recebem orientações técnicas, tiram dúvidas online e até fecham intenção de compra.

O programa tem duas vertentes: Moradia Cidadã Servidor e Moradia Cidadã Municípios .

. O projeto visa o enfrentamento ao déficit habitacional no RN que hoje é de 108 mil moradias.

MORADIA CIDADÃ MUNICÍPIOS

No Moradia Cidadã Municípios, 30 cidades do RN já aderiram ao Programa, entre elas Serra Caiada, Apodi, Alexandria, Caicó, Mossoró, Natal, Parnamirim, Goianinha, Macaíba, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e São José do Mipibu.

Há cerca de 2 mil imóveis em fase de projetopara dar entrada junto à Caixa Econômica Federal para aprovação do empreendimento.

