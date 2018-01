Contribuintes já podem antecipar pagamento do IPTU 2018

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos já está disponibilizando no site prefeituracurraisnovos.com.br na aba “Portal do Contribuinte” na sessão “IPTU” a opção de retirada antecipada do boleto de pagamento do IPTU 2018, que poderá também ter sua parcela única paga no próximo dia 10 de abril. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Finanças (SEMFIN), são pouco mais de 10 mil imóveis cadastrados e que devem receber os boletos para pagamento a partir de abril, mas que a opção de retirada do documento no site gera maior praticidade.

O calendário de vencimento da cota única e das 6 parcelas acontecerão nas seguintes datas: Única (10 de abril), 1ª (10 de abril), 2ª (10 de maio), 3ª (11 de junho), 4ª (10 de julho), 5ª (10 de agosto), e a 6ª (10 de setembro).