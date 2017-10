Contagem regressiva: Plano de Temer para privatizar a Caixa entra em operação

Um plano bem articulado do presidente Michel Temer para entregar a Caixa Econômica Federal a banqueiros internacionais começa a ser colocado em prática. O governo Temer quer desagastar a imagem da Caixa com a população para facilitar a venda da instituição. Funcionários começam a ficar preocupados com alguns acontecimentos.

O primeiro passo é jogar a população contra a instituição bancária, e como isto acontece? Fácil! Provoca esvaziamento no quadro funcional e retira serviços, como financiamento da casa própria e outros, desta forma, quem vai ficar contente com um banco assim? Bem, é aí que o mirabolante plano começa, em Caicó, por exemplo, já começou.