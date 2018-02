Consulesa francesa é estruprada no litoral do RN; polícia ainda não tem nome do suspeito

Fonte: G1 – RN

Uma consulesa francesa, residente no Brasil, foi vítima de um estupro na terça-feira (13) de carnaval em Tibau do Sul, no litoral potiguar. Segundo a Polícia Civil, a violência aconteceu dentro da casa de amigos da vítima, que fica na zona rural do município. O criminoso ainda não foi identificado.

Segundo o delegado Luciano Augusto, a consulesa procurou a polícia assim que o dia amanheceu. “Ela relatou que o crime aconteceu por volta das 2h. Ela estava dormindo em um quarto quando um homem entrou e jogou água nela. Foi quando ele a violentou. Não houve reação. O casal que estava na casa não percebeu o que estava acontecendo”, contou.

Depois de prestar depoimento, a consulesa foi encaminhada para o Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Natal, onde fez exames de conjunção carnal.

“Coletamos material do criminoso, como pelos e impressões digitais, por exemplo, que vai nos ajudar em um eventual confrontamento de DNA”, acrescentou o delegado.