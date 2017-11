Construção de miniadutoras vai levar água à zona rural de São Tomé

A realidade de tirar água da cisterna e carregar dois galões nas costas até em casa está com os dias contados nas comunidades Morada Nova, Cotovelo e Extrema em São Tomé, distante 110 km de Natal. É que o Governo do RN, por meio da Sethas, Governo Cidadão e Banco Mundial, estão investindo R$ 860 mil na construção de miniadutoras com sistemas de distribuição domiciliar. Ter água na torneira vai transformar a vida de 123 famílias que nunca tiveram o bem na quantidade e qualidade necessárias.

“É um sonho que vai se realizar. Não vamos nos preocupar mais em comprar água, só pagar a mensalidade. Nossa vida vai melhorar muito”, diz a presidente da Associação de Produtores Rurais de Morada Nova, Maria do Socorro da Silva, 47. Atualmente o abastecimento acontece por meio de carro-pipa, que descarrega a água nas poucas cisternas existentes na comunidade. Os moradores que não possuem uma têm que buscar no vizinho pelo menos dois galões por dia.

O projeto em Morada Nova inclui a construção de uma miniadutora para levar água da adutora Monsenhor Expedito até lá. São 4,5 quilômetros de extensão até a entrada da localidade, com o objetivo de beneficiar 93 famílias. As obras se encontram em estágio avançado e foram visitadas nesta terça-feira (21) pela gerente executiva do projeto Governo Cidadão, Ana Guedes e a supervisora da Sethas, Rita de Cássia.

“As obras de acesso à água trazem não só água na torneira para a casa dessas pessoas, mas também dignidade e alternativas de subsistência”, destacou Ana. Em Cotovelo e Extrema, onde moram em torno de 30 famílias, o objetivo do projeto é aproveitar uma rede de adução já existente e a partir de seus ramais levar canos para distribuição de água de qualidade nas duas comunidades. As obras também estão adiantadas.