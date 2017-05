Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte elege nova diretoria com maioria de 81% dos votos válidos

Depois de 21 anos sob a mesma diretoria, a sede do órgão foi tomada por uma grande festa de democracia e trouxe a quantidade inédita de eleitores presenciais. 529 inscritos no conselho compareceram para a votação.

Mesmo esperando os votos enviados pelos correios, a eleição já pôde ser decidida no mesmo dia. Com 435 votos para a Chapa 22, Renovação e Trabalho, liderada pelo professor Wirton Peixoto Costa e apenas 84 votos para a Chapa 11, capitaneada pelo atual presidente do CRMV/RN, Francisco Lima.

Os brancos e nulos somaram 10 votos.

Depois de tanto tempo sem a renovação no órgão fica evidente que a democracia prevaleceu na escolha da maioria.”Percorrer todo o nosso estado, conversar com os colegas e escutar seus anseios foi gratificante e desafiador. Hoje agradecemos a Deus pela oportunidade de representá-los. A partir de agora nosso desejo é unir os veterinários e zootecnistas, reestruturar as profissões desde a academia e alcançar o cidadão que precisa dos nossos serviços”. Afirma Wirton Peixoto, o novo presidente.

Votos por correspondência

Muitos profissionais do RN não puderam comparecer ao dia da eleição, por isso a comissão eleitoral escolheu o voto via correio para garantir o direito de todos os eleitores.

Com isso a eleição teve o seu resultado oficial divulgado apenas no dia 3 de maio.

Mesmo com a modalidade de voto por correspondência, a Chapa 22 confirmou a sua superioridade nas urnas.

Foram 74 votos contra 34 da chapa 11, chegando a um total de 81% para a chapa vencedora.

A posse da nova diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RN será acordada entre o presidente atual e o eleito, até trinta dias do término do mandato atual. “Estamos preparados para os desafios se estivermos todos juntos com a mesma missão: fazer da medicina veterinária e da zootecnia profissões realmente grandiosas e fundamentais ao futuro do país”. Completa o professor Wirton Peixoto.

