Conselho Municipal de Saúde publica edital de eleição para o biênio 2017-2019

O Conselho Municipal de Saúde de Currais Novos publicou no último dia 02 de agosto o edital para a eleição da representação das entidades, dos movimentos sociais, profissionais e trabalhadores de saúde, bem como indicação dos representantes do governo e das entidades prestadoras de serviços de saúde, que farão parte do conselho no biênio 2017 – 2019. A função de conselheiro municipal de saúde não é remunerada, mas tem grande importância na sociedade por ser de interesse público.

Entidades e movimentos sociais que desejem participar do processo eleitoral devem apresentar diversos documentos de acordo com o edital publicado no Diário Oficial no link http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/91A1EABC. O Conselho Municipal de Saúde de Currais Novos será composto por 12 membros titulares e 12 membros suplentes com mandato de 02 anos.

A documentação necessária para o credenciamento de entidades e movimentos sociais deverão ser entregues até o dia 15 de agosto, das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira, na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, na rua Abílio Chacon, 346, no antigo prédio do antigo SESI. A eleição deverá acontecer no dia 22 de agosto. Qualquer dúvida sobre o edital, entrar em contato com a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde através do email cmscn@hotmail.com