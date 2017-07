Conferência Municipal do Orçamento Participativo acontecerá nesta sexta, 28

Com a realização de seis plenárias em todas as regiões e a escolha de 56 delegados representantes dos bairros e comunidades rurais, a Prefeitura Municipal de Currais Novos realizará às 19h desta sexta-feira (28) no Salão Nobre do Palácio “Raul Macedo”, a “Conferência Municipal do Orçamento Participativo”, encontro que decidirá sobre a aplicação de R$ 200 mil reais destinados pelo poder público municipal para a aplicação em três ações concretas para 2018.

O Orçamento Participativo é um instrumento de participação popular no qual a Prefeitura discute junto ao povo sobre a responsabilidade pela definição das ações prioritárias que o poder público municipal deva ter com os recursos públicos.