Conferência aprova Plano Municipal de Saneamento Básico de Lagoa Nova

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Lagoa Nova foi aprovado por unanimidade durante realização da Conferência Municipal, realizada na manhã desta terça-feira(20).O documento Consolidado e aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Lagoa Nova atende a Lei 11.445/2007, que busca a universalização dos serviços de saneamento, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos e drenagem urbana. A solenidade ocorreu no Centro Pastoral e contou com a participação de representantes do Poder Executivo, CAERN, Funcern, lideranças comunitárias e sociedade civil organizada. “A Conferência é um instrumento que garante a gestão democrática do Plano Municipal de Saneamento Básico. O documento parte da visão participativa, que envolveu diferentes atores na sua elaboração, incluindo a participação direta de representantes da sociedade civil, gestores públicos e equipes técnicas, de modo a respeitar e considerar os interesses, incluindo soluções para áreas de risco, preservação ambiental e planejamento de obras e projetos a serem efetivados em cada um dos pilares do saneamento”, explicou a coordenadora Geral do Plano Municipal de Saneamento Básico, Wagna Dantas.

O prefeito João Maria Assunção ao comentar sobre a realização da Conferência relatou que o que o evento tem o propósito de planejar a solução para as próximas duas décadas numa área essencial e que tem altos reflexos na saúde da população, que é o saneamento básico, esgotamento sanitário e a captação, tratamento e distribuição de um dos mais importantes elementos da vida que é a água. “essa Conferência Municipal do Plano de Saneamento Básico do nosso município é de relevante importância para todos e para o futuro como o próprio regimento interno desta conferência estabelece, temos que propiciar a participação popular para a formulação de proposições que tornem o Plano Municipal de Saneamento Básico uma realidade garantindo assim saúde para a população através do abastecimento d’água, esgotamento sanitário bem como a destinação correta e o tratamento dos resíduos sólidos”, comentou.