Conexão Enem: TV Assembleia transmite aulão preparativo nesta quinta-feira

O Conexão Enem, projeto da Assembleia Legislativa, realiza nesta quinta-feira (8), a última atividade de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltada aos candidatos que vão fazer as provas. O tradicional aulão será transmitido pela Tv Assembleia das 19h às 21h. O professor João Maria conduzirá o programa com o apoio de uma equipe de professores afiada no assunto. Essa é a terceira aula e terá conteúdo voltado para Ciências da Natureza e suas Tecnologias/Matemática e suas Tecnologias.

“Nesse domingo o aluno tem de olhar para a frente”, aconselha João Maria. De acordo com o professor, os candidatos chegam a esse momento do exame carregado o histórico do primeiro dia. “É preciso que ele zere o domingo passado. Independente do desempenho. É preciso eu ele foque apenas na prova deste domingo. Temos uma prova estilo maratona, que elege os que chegam primeiro em melhor. Por isso a dica é focar nas questões que ele domina e resolver as mais fáceis”, aconselha.

No próximo domingo os candidatos terão até cinco horas para resolver as 90 perguntas, 30 minutos a mais do que o tempo disponível no ano passado. Por isso é essencial ficar de olho no relógio, não só para administrar o tempo de resolução da prova como para chegar no local do exame. Uma vez que o Brasil está no horário de Verão. Os horários de abertura e fechamento dos portões, de início e encerramento das provas, são iguais aos do primeiro dia do exame, assim como o local de realização da prova.

Acerto

O professor do Conexão Enem, João Maria de Lima, acertou mais uma vez o tema da redação do Enem que abordou “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”. De acordo com o professor de Redação e coordenador do projeto desenvolvido pela Assembleia Legislativa, essa é a 5ª vez nos últimos seis anos que o tema da redação é debatido durante os aulões transmitido pela TV Assembleia.

O esforço por educação é uma das metas que foi traçada pela Assembleia Legislativa dentro de seu planejamento estratégico. A colaboração que o Poder Legislativo dá para os alunos que vão fazer a prova do Enem é uma expressão desse compromisso.

Todos os aulões são transmitidos pela TV Assembleia, que pode ser sintonizada nos canais 9 e 109 da Cabo, canal 16 da NET e 51.3 do sinal aberto.