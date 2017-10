Concursos públicos em todo país oferecem mais de 15 mil vagas

Crédito Ana Paula Cardoso

Durante esta semana, pelo menos 130 concursos públicos vão estar com inscrições abertas em todo o país. Ao todo, são aproximadamente 15 mil vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

A nível nacional, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos abriu certame que oferece 88 oportunidades de trabalho. A remuneração chega a R$ 4.903. As vagas são para nível médio e superior e as inscrições vão até o dia 15 de novembro deste ano.

Aos candidatos que querem atuar na região Sudeste, uma boa dica é se preparar para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-SP). Serão 600 vagas para atuar como guarda-vidas. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 deste mês e os salários chegam a R$ 1.290.

Já no Sul, uma possibilidade é para quem quer trabalhar no Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, no estado do Paraná. Os cargos vão de operador de retroescavadeira a assessor jurídico. A remuneração varia de R$ 1.200 a R$ 3.000. As jornadas de trabalho variam de 20h a 40h semanais.

No Centro-Oeste, uma boa oportunidade é para quem vai concorrer às vagas do Departamento Municipal de Água e Esgoto do município de Caldas Novas – GO. São 233 oportunidades para os setores Administrativos, Técnico Ocupacional e Técnico Operacional. Os cargos estão distribuídos para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 6.200.

E na região Norte, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON está com inscrições abertas até o dia 5 de novembro para 19 vagas de níveis técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.475.

Já no Nordeste, O Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (DETRAN) deve preencher 383 vagas de trabalho. Os salários variam de R$ 2.118 a R$ 3.486. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 18 de novembro deste ano.

Além das vagas abertas, os candidatos de todo o país devem ficar atentos há formação de cadastro reserva, onde os candidatos aprovados são chamados de acordo com a abertura de novas vagas, durante a validade do concurso.

Agência do Rádio