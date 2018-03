Concurso Miss Campo Redondo elege Vanessa Brilhante como a representante da beleza 2018

A cidade de Campo Redondo tem realizado diversas atividades nos mais diferentes seguimentos dentro da programação em comemoração aos 55 anos de Emancipação Política. Um destes momentos aconteceu na última sexta-feira (23) no Concurso da Miss Campo Redondo. Onze garotas disputaram o título máximo da beleza no município, com idades de 15 a 20 anos.

A grande campeã foi a jovem Vanessa Brilhante, que recebeu a faixa e coroa de Miss Campo Redondo 2018 e representará o município nos principais eventos da cidade e de toda região.