Concurso fotográfico premiará fotos sobre cultura e turismo do RN

Crédito: Sergio Vilar – foto Alex Gurgel

O concurso fotográfico Cultura no Elefante está com inscrições abertas para fotógrafos profissionais ou amadores. A temática é abrangente e envolve fotografias relacionadas ao turismo e à cultura do Rio Grande do Norte.

O Cultura no Elefante integra a programação do Cine Fest RN, o festival de cinema com mostras competitivas de curtas metragens nacionais e potiguares e também de longas metragens.

As inscrições para as mostras de cinema e para o concurso fotográfico são feitas exclusivamente pelo sitecinefestrn.com.br e ambas têm prazo de inscrição válido até 25 de março de 2018.

Cada candidato pode inscrever até duas fotografias. O material pode ser colorido, preto e branco e conter técnicas de montagem e efeitos. As técnicas usadas devem ser informadas no formulário de inscrição.

Uma comissão de profissionais especialistas na área selecionará 10 fotos que irão compor a exposição que acontecerá entre os dias 24 e 29 de abril, no hall do Shopping Midway Mall, durante a realização do Cine Fest RN.

Todas as dez fotos selecionadas receberão um certificado de participação do Festival. E as três primeiras serão premiadas com valores de R$ 3 mil (primeiro lugar), R$ 1,5 mil (segundo lugar) e R$ 1 mil (terceiro lugar).

“A intenção do concurso é enaltecer o potencial turístico-cultural do Rio Grande do Norte. Portanto, valem fotografias de cunho eminentemente turístico ou apenas cultural, ou que estejam relacionados como turismo cultural”, frisa o idealizador do Cine Fest RN, Edson Soares.

CINE FEST RN

Se o concurso fotográfico ainda demonstra pouca participação do público, as inscrições de filmes estão a todo vapor. Importante lembrar que só podem participar filmes ainda sem exibição comercial. Serão selecionados cinco longas e dez curtas nacionais e outros dez potiguares.

Os filmes escolhidos pelo Conselho Curador do festival serão anunciados no site do festival e na imprensa no dia 1º de abril. Serão cinco jurados para a competição de longas e outros cinco para as duas mostras de curtas-metragem. Todos com comprovada experiência no segmento audiovisual.

Na categoria de longas, serão premiados Melhor filme (R$ 5 mil), Melhor diretor (R$ 3 mil), Melhor ator (R$ 3 mil) e Melhor atriz (R$ 3 mil). Nos curtas nacionais, o melhor filme receberá R$ 3 mil. E na mostra de curtas potiguares, premiação para Melhor curta (R$ 3 mil), Melhor diretor (R$ 2 mil), Melhor roteirista (R$ 2 mil), Melhor ator (R$ 2 mil) e Melhor atriz (R$ 2 mil).

Esta primeira edição do Cine Fest RN acontecerá entre os dias 24 e 29 de abril, com exibição dos filmes no Cinemark Natal (Midway Mall). Também haverá mostras itinerantes nas zonas Norte e Sul de Natal e na Praia da Pipa. Os filmes exibidos nessas mostras serão selecionados entre as obras inscritas e outras convidadas pelo Conselho Curador.

REALIZAÇÃO

Esta primeira edição do festival é uma realização da Engady Cine Video e Governo do Estado do RN por meio da Secretaria de Estado do Turismo do RN, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial.