Comunidades rurais participaram da plenária do “Orçamento Participativo” no Quandú

A quarta plenária do “Orçamento Participativo” realizada pela Prefeitura Municipal de Currais Novos aconteceu na noite desta segunda-feira (10) na sede da Associação das Mulheres Produtoras Rurais do Quandú e reuniu moradores das comunidades rurais como Totoró, Trangola, Lagoa dos Santos, Várzea dos Bois, Mirador, Namorados, Quandú e adjacências. O Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, os secretários municipais e assessores, participaram da plenária.

“Dentre as principais reivindicações das comunidades destacamos a construção de passagens molhadas, o abastecimento de água, a recuperação de estradas e a garantia de atendimento odontológico para a população”, disse o Prefeito Odon Jr, que conversou com a população sobre as principais reivindicações para as comunidades. Ao final da plenária foram eleitos 7 delegados que representarão as comunidades na “Conferência Municipal do Orçamento Participativo”, que acontecerá no dia 28 de julho às 19h no Salão Nobre da Prefeitura.

Nesta terça-feira (11), a quinta e penúltima plenária do “Orçamento Participativo” acontecerá na Escola Municipal “Professora Trindade Campelo”, às 19h, e deverá contar com a participação dos moradores dos bairros Antônio Rafael, Distrito Industrial, Parque das Pedras, Professor Gilberto Pinheiro, Sílvio Bezerra de Melo e Sítio Cachoeira.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O “Orçamento Participativo” é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população. Para 2018, a gestão municipal disponibilizará R$ 200 mil reais para que a população decida como aplicar estes recursos em 3 ações concretas.