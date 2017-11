Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico divulga diagnóstico preliminar para consulta pública

O Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Currais Novos publicou nesta quinta-feira (09) no site oficial da Prefeitura Municipal (http://prefeituracurraisnovos.com.br/) o “Diagnóstico Técnico-Participativo Preliminar” para consulta pública, documento este elaborado com o intuito de revelar a situação atual do saneamento básico no município, bem como os seus reflexos nas condições de vida da população e no equilíbrio do meio ambiente, e que servirá como ferramenta básica para a tomada de decisão e planejamento de ações na área.

O documento ficará disponível para receber contribuições da população na forma de Consulta Pública até o dia 17 de novembro. Será possível a leitura do documento das seguintes formas:

Arquivo digital nos endereços: http://prefeituracurraisnovos.com.br/e

https://sbcurrais.wixsite.com/pmsb.

· Na forma impressa nos seguintes locais:

– Setor 01 e 02 (Zona Urbana): Prefeitura Municipal de Currais Novos

– Setor 03 (Zona Rural: Povoado Totoró, Quandú, Trangola, Malhada da Areia, Mirador e adjacências): Escola Municipal Cipriano Lopes Galvão, localizada no Povoado Totoró.

– Setor 04 (Zona Rural: Povoado da Cruz, Maniçoba, Malhada Limpa, São Luis, São Rafael, Catunda, Serrinha, Serra dos Brandões, Pedra Preta, Areias, Negros do Riacho, Poço da Serra e adjacências): Escola Municipal Justino Dantas, localizada no Povoado da Cruz.

As sugestões, dúvidas, correções e demais contribuições poderão ser enviadas para o email: pmsb.curraisnovos.rn@gmail.com, (inserindo nome, CPF, bairro ou localidade onde reside e contribuição), ou diretamente em urna, instalada para essa finalidade, nos locais já mencionados onde estão disponíveis os documentos impressos, ou ainda, nas Mobilizações Sociais em cada setor que serão realizadas em cronograma que será amplamente divulgado e que terão objetivo de apresentar o Diagnóstico do Saneamento de cada localidade e abrir espaço para esclarecimentos, dúvidas e sugestões presenciais da sociedade, captando de cada munícipe sua percepção da realidade do Saneamento Básico no seu local. O Comitê deseja a ampla participação da população para que se possa planejar o futuro do Saneamento Básico no Município de Currais Novos-RN.

Link para download do Diagnóstico Técnico-Participativo: http://bit.ly/DownloadDiagnóstico