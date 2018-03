Comitê do Plano Municipal de Saneamento Básico realizará oficinas de planejamento estratégico

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Os Comitês de Execução e Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Currais Novos-RN convida toda a população a participar das Oficinas de Prospectiva e Planejamento Estratégico que terão o objetivo de discutir com a população sobre os desejos e prioridades quanto aos quatro componentes do Saneamento Básico no seu local de morada, abrindo espaço para esclarecimentos, dúvidas e sugestões.

As oficinas ocorrerão por setores, os quais representam agrupamento de localidades no intuito de simplificar a participação e retratar a realidade de cada região:

o 14 de Março de 2018 às 8h30min: Centro Pastoral da Imaculada Conceição, localizado a Avenida Teotônio Freire, Bairro JK representando o Setor 01 e 02 (Zona Urbana).

o 15 de Março de 2018 às 14h00min: Igreja de São Sebastião, localizada na Comunidade São Sebastiãocorrespondendo ao Setor 04 (Zona Rural: Povoado da Cruz, Maniçoba, Malhada Limpa, São Luis, São Rafael, Catunda, Serrinha, Serra dos Brandões, Pedra Preta, Areias, Negros do Riacho, Poço da Serra, São Sebastião e adjacências).

o 21 de Março de 2018 às 14h00min: Clube Social da Mina Brejuí, localizado na Mina Brejuírepresentando o Setor 03 (Zona Rural: Mina Brejuí, Povoado Totoró, Quandú, Trangola, Malhada da Areia, Namorados, Mirador e adjacências).

DOCUMENTO

O Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Currais Novos-RN torna público a “Prospectiva e Planejamento Estratégico Preliminar”, elaborado com o intuito de projetar as demandas atuais e avaliar as necessidades identificadas na fase de Diagnóstico Técnico-Participativo, de modo a estabelecer objetivos e metas para avançar na melhoria progressiva do saneamento básico no município em busca da universalização dos serviços, que servirá como ferramenta básica para a tomada de decisão e planejamento de ações na área.

O documento ficará disponível para receber contribuições da população na forma de Consulta Pública até dia 21/03/2018. Será possível a leitura do documento através do linkhttps://www.sendspace.com/file/pd7m10 ou nos seguintes locais: Prefeitura Municipal de Currais Novos e no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Currais Novos-RN.

As sugestões, dúvidas, correções e demais contribuições poderão ser enviadas através do email: pmsb.curraisnovos.rn@gmail.com, (inserindo nome, CPF, bairro ou localidade onde reside e contribuição), ou diretamente em urna, instalada para essa finalidade, nos locais já mencionados onde estão disponíveis os documentos impressos, ou ainda, nas Mobilizações Sociais em cada setor, que serão realizadas em cronograma que será amplamente divulgado, e que terão objetivo de apresentar o Prognóstico do Saneamento de cada localidade e abrir espaço para esclarecimentos, dúvidas e sugestões presenciais da sociedade, captando de cada munícipe sua percepção da realidade do Saneamento Básico no seu local de morada.