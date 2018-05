Combate intenso ao Aedes Aegypti contém avanço da infestação da dengue em Currais Novos

Crédito; João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Estadual da Saúde Pública (SESAP) divulgou o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) realizado em março deste ano que constatou que 90,54% dos 167 municípios potiguares estão em situação de risco ou alerta para infestação predial dos mosquitos. Mesmo com o índice de alerta em 8.3, Currais Novos não está na lista das cidades com os maiores índices, como os municípios de Jucurutu (24.80), Acari (23.50) e Caicó (17.70).

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Currais Novos, várias ações contribuíram para a contenção do avanço da infestação da dengue no município, como o trabalho dos Agentes de Endemias, realização de palestras e ações nas Unidades Básicas de Saúde, mutirões nos bairros, apoio das secretarias municipais, além da conscientização da população. Mesmo com essas ações, a Secretaria ressalta que é importante o combate permanente de todos, principalmente da população.

De acordo com a própria SESAP, a demanda pelo carro fumacê só é indicado para localidades com alto índice de infestação do mosquito e transmissão das arboviroses com casos notificados e confirmados. Em Currais Novos, a Prefeitura tem intensificado as ações nos bairros com o uso de 4 máquinas UBV (Fumacê Portátil). No RN, em situação satisfatória apenas 14 municípios que estão com índice abaixo de 1,0, enquanto que 43 estão em situação de alerta e 108 em situação de risco.