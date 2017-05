Combate ao mosquito da dengue e muriçocas contará com reforço de carros fumacê começou ontem 25

A Prefeitura Municipal de Currais Novos com apoio da Secretaria Estadual da Saúde Pública – SESAP, iniciará nesta quinta-feira (25) o trabalho de combate e prevenção às muriçocas e ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti, com apoio de dois carros fumacê que irão realizar o trabalho em todos os bairros da cidade até o dia 13 de junho de acordo com o cronograma definido junto à 4ª URSAP – Regional de Saúde. As ações serão realizadas pela manhã e tarde, e é importante que a população ao perceber a aproximação do carro, abra as portas de suas residências para que o fumacê tenha maior eficiência. Confira o cronograma do fumacê nos bairros de Currais Novos:

MAIO

Dia 25: (Tarde) Alto de Santa Rita; Parque Industrial e Sílvio Bezerra

Dia 26: (Manhã) Silvio Bezerra, Alto de Santa Rita e Paizinho Maria / (Tarde) Silvio Bezerra, Manoel Salustino, Paizinho Maria e Parque Dourado

Dia 27: (Manhã) Manoel Salustino, Antonio Rafael, Gilberto Pinheiro, Parque Dourado; Gov. Radir Pereira e Prefeito José Dantas / (Tarde) Gilberto Pinheiro, Centro, Prefeito José Dantas e Dr.José Bezerra

Dia 28: (Manhã) Centro e Dr. José Bezerra / (Tarde) Manoel Tomaz de Araújo, Santa Maria Gorete, Dr. José Bezerra; Walfredo Galvão (IPE); e JK

Dia 29: (Manhã) JK

Dia 30: (Tarde) Alto de Santa Rita, Parque Industrial e Silvio Bezerra

Dia 31: (Manhã) Silvio Bezerra, Alto de Santa Rita e Paizinho Maria / (Tarde) Silvio Bezerra, Manoel Salustino, Paizinho Maria e Parque Dourado

JUNHO

Dia 01: (Manhã) Manoel Salustino, Antonio Rafael, Gilberto Pinheiro, Parque Dourado, Gov. Radir Pereira e Prefeito José Dantas / (Tarde) Gilberto Pinheiro, Centro, Prefeito José Dantas e Dr.José Bezerra

Dia 02: (Manhã) Centro e Dr. José Bezerra / (Tarde) Manoel Tomaz de Araújo, Santa Maria Gorete e Dr. José Bezerra; Walfredo Galvão (IPE); e JK

Dia 03: (Manhã) JK

Dia 04: (Tarde) Alto de Santa Rita, Parque Industrial e Silvio Bezerra

Dia 05: (Manhã) Silvio Bezerra, Alto de Santa Rita e Paizinho Maria / (Tarde) Silvio Bezerra, Manoel Salustino, Paizinho Maria e Parque Dourado

Dia 06: (Manhã) Manoel Salustino, Antonio Rafael, Gilberto Pinheiro, Parque Dourado, Gov. Radir Pereira e Prefeito José Dantas / (Tarde) Gilberto Pinheiro, Centro, Prefeito José Dantas e Dr.José Bezerra

Dia 07: (Manhã) Centro e Dr. José Bezerra / (Tarde) Manoel Tomaz de Araújo, Santa Maria Gorete e Dr. José Bezerra, Walfredo Galvão (IPE); e JK

Dia 08: (Manhã) JK

Dia 09: (Tarde) Parque Industrial, Silvio Bezerra e Alto de Santa Rita

Dia 10: (Manhã) Silvio Bezerra, Alto de Santa Rita e Paizinho Maria / (Tarde) Silvio Bezerra, Manoel Salustino, Paizinho Maria e Parque Dourado

Dia 11: (Manhã) Manoel Salustino, Antonio Rafael, Gilberto Pinheiro, Parque Dourado; Gov. Radir Pereira e Prefeito José Dantas / (Tarde) Gilberto Pinheiro, Centro, Prefeito José Dantas e Dr.José Bezerra

Dia 12: (Manhã) Centro e Dr. José Bezerra / (Tarde) Manoel Tomaz de Araújo, Santa Maria Gorete, Dr. José Bezerra; Walfredo Galvão (IPE); e JK

Dia 13: (Manhã) JK