Com teatro lotado, seminário de turismo de Santa Cruz apresenta experiências inovadoras e empreendedoras

Com o objetivo de fortalecer o turismo, a Prefeitura de Santa Cruz promoveu a quarta edição do Seminário de Turismo do município, com o tema: “Turismo como Fator de Desenvolvimento e Social”. O seminário deu ênfase ao turismo, inovação e empreendedorismo.

Com o Teatro Candinha Bezerra lotado, a programação teve a apresentação do Inventário Turístico local, a palestra Paróquia Empreendedora, com o Padre Adalmiran, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Farias de Brito/CE e a palestra “Tocando Negócios – Empreendedorismo, Poesia e Música”, com José Amazan Silva, músico nordestino com destaque no cenário nacional e que, em 2003, iniciou as atividades como empresário montando a fábrica de acordeons Leticce, a única fábrica profissional de acordeons do Brasil.

O público do evento foi formado por empresários, técnicos e estudantes de turismo, autoridades locais, entre elas, o Deputado Tomba Farias (PSB), o diretor técnico do SEBRAE/RN, João Hélio, o pároco local, Padre Vicente Fernandes, vereadores, secretários, além de pessoas interessadas pelo tema.

Para promover o seminário, a Prefeitura de Santa Cruz contou com as parcerias com o escritório local do SEBRAE/RN, Paróquia de Santa Rita, UFRN e UERN.

O seminário atingiu os seus objetivos e superou todas as expectativas. Foi sucesso absoluto.