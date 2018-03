Com oito painéis e 116 estandes, Fórum e Feira de Turismo acontecem neste fim de semana no RN

Crédito: Rodrigo Ferreira

Fórum discutirá, entre outros temas, captação de voos para Natal, novos modelos de gestão de centros de convenções e gestão de destinos turísticos internacionais

Com expectativa de receber cerca de cinco mil pessoas no Centro de Convenções de Natal, o 9º Fórum de Turismo e a 4ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur) vão acontecer neste final de semana (dias 23 e 24) na capital potiguar e movimentarão os profissionais de turismo, estudantes, hoteleiros e demais áreas do setor produtivo norte-rio grandense. Já consolidados na agenda do estado, os eventos contarão com palestras, debates, cultura, artesanato, apresentações culturais e diversos outros atrativos.

Na sua nona edição, o Fórum de Turismo do RN terá oito painéis que discutirão, entre outros temas, captação de voos para Natal, novos modelos de gestão de centros de convenções, gestão de destinos turísticos internacionais, regionalização, produto turístico, impacto das festas populares na economia dos municípios e marketing digital no Turismo. Para participar dos debates, é necessário fazer rápida inscrição no site do Fórum (www.forumdeturismorn.com.br), que pode ser concluída de maneira 100% online.

Já a Femptur, cuja entrada é gratuita, contará com 116 estandes entre municípios hoteleiros, empresas de passeio, agências de receptivo, meios de hospedagem e aplicativos turísticos, além de espaços específicos destinados à cultura, shows musicais e teatrais, artesanato, agricultura familiar, gastronomia e exposições diversas. Na edição de 2017, circularam quase 3.800 visitantes no Centro de Convenções, todos com livre acesso após rápido credenciamento na secretaria do evento que conta, ainda, com estacionamento gratuito.

Confira abaixo todos os atrativos da 4ª Femptur:

Cultura – Além de espaços com ênfase na cultura, como o que reunirá o acervo do Museu da Rampa e do Instituto Câmara Cascudo, a Femptur terá duas exposições de fotografias (Carla Belke e Canindé Soares) e uma mostra de artes plásticos, com quadros de Eliezer Andrade. O espaço Encantos Criativos também terá uma conotação cultural, através da inserção de moradores da Vila de Ponta Negra e do bairro das Rocas na atividade turística.

Espetáculos – Entre as atrações culturais que se apresentarão no palco da Femptur, das 19h às 22h, nos dois dias do evento, destaque para a Banda de Música Mestre João Roberto Paz e União, de Santa Cruz, fundada em 1950 e reconhecida como Patrimônio Histórico do Município. É formada, em sua maioria, por crianças e jovens. Tem cerca de 30 componentes.

O Grupo de Dança Mistura de Ritmos, de Touros, apresentará o espetáculo, ainda inédito, “Aqui Nasceu o Brasil”. A apresentação busca retratar fielmente a versão de que o Brasil foi descoberto no litoral potiguar. Todas as atrações turísticas de Touros são abordadas no concerto, além de ritmos como makulelê, forró e xaxado.

Outra atração, entre vários espetáculos previstos, será o Balé Popular Terras Potiguares, de Passa e Fica. É uma montagem cênica as danças e brincadeiras do Pastoril. São 35 componentes que elaboram sete sequências folclóricas através da música, dança e teatro. O grupo difunde, através da arte, o legado cultural deixado pelas três matrizes que formam a base do país.

Literatura – Serão lançados alguns livros durante a Femptur. Um deles é de autoria do ex-palestrante do Fórum de Turismo do RN, Jodrian Freitas, consultor no segmento Turismo de Aventura. Trata-se da publicação “Gestão de Risco”, voltada para praticantes de ecoturismo, que será lançada às 18h do dia 24 de março no palco da Femptur. Outra novidade estará a cargo do Sebo Vermelho. Será o lançamento da biografia de Alzira Soriano, primeira prefeita eleita no Brasil e primeira mulher na América Latina a assumir o governo de uma cidade: Lajes, no Rio Grande do Norte.

Gastronomia – O Espaço Gastronômico da Femptur reunirá bar, Raffe Cervejaria Artesanal, restaurante Paçoca do Pilão, Creperia 84, Pirata´s Rock e Pizza, Toka Pastelaria e Hamburgueria, Planeta Lanches e Zé Dindin, entre outras operações.

Artesanato – O genuíno artesanato potiguar estará representado por amplos estandes a cargo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Sethas) e da Prefeitura de Natal (Semtas). Haverá exposição, oficinas vivas e comercialização das peças.

Agricultura familiar – Uma feira de agricultura familiar com oito barracas, a cargo da Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Cecafes), comercializará produtos como queijos, doces, geleias, mel, biscoitos, cachaças, licores e produtos orgânicos, em geral.