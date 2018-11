“Com o CTMineral, Currais Novos será um polo nacional de pesquisa”, diz Prefeito Odon Jr em Workshop de Mineração no IFRN

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Rica em minérios e um dos municípios destaques no setor mineral no Nordeste, Currais Novos deverá se tornar no primeiro semestre de 2019 um polo nacional de pesquisa e estudo mineral com a inauguração do Centro Tecnológico Mineral do IFRN, instituição de ensino que realiza nesta terça-feira (06) em parceria com a FUNCERN (Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN) e com a empresa Malvern Panalytical, um Workshop dedicado à mineração. De acordo com o Prefeito Odon Jr, a implantação deste Centro em Currais Novos representa um grande passo para o desenvolvimento regional. “Lutei muito para a implantação deste Centro por entender sua importância para o desenvolvimento regional, e este CT será um local de referência nacional nas pesquisas dos minerais”, comentou o Prefeito. O evento contou com a presença do Pró-Reitor de Pesquisa do IFRN, Professor Márcio Azevedo, do Diretor-Geral do Campus do IFRN Currais Novos, Professor Andreilson Oliveira, e do vereador Rady Dias.

De acordo com a Malvern Panalytical, o evento tem como objetivo “proporcionar aos profissionais envolvidos com técnicas de análise química uma visão geral das técnicas analíticas como a espectrometria por fluorescência de Raios X, Difratometria de Raios X, Fusão, Analisadores on-line, Infravermelho Próximo (NIR), Automação e preparação de amostras para o processo produtivo, desde a exploração mineral ao controle de qualidade e impactos ambientais”. O Workshop faz parte de um projeto mundial da empresa que vem realizando desde 2015 a difusão de técnicas analíticas bem como suas aplicações para a mineração.

O Workshop contará com palestras de nomes nacionais e internacionais como Rubens Zampani e Dr. Uwe König (Malvern Panalytical), Dra. Maria Manuela Tassinari e Dra. Juliana Lívi Antoniassi (Laboratório de Caracterização Tecnológica – LCT da Universidade de São Paulo – USP), Professores Alexandre Rocha e Cleonilson Mafra (IFRN), e Profa. Simone Paz (UFPA).

Sobre o CT Mineral do IFRN Currais Novos

O Centro conta com uma área de aproximadamente 800m², dois laboratórios de pesquisa, uma planta-piloto, uma área de preparação da amostra, seis salas incubadoras, cinco salas para grupos de pesquisa, sala de treinamento, além de um centro de gestão. Recentemente, o CTM teve a instalação da mini planta de operação de processamento e análise de minerais, equipamento este que é um dos 6 existentes no país. O projeto é uma parceria entre IFRN, FUNCERN, FAPERN e Fundação Gorceix da Universidade Federal de Ouro Preto. O CT Mineral de Currais Novos será o único do Norte-Nordeste do país e fomentará projetos de pesquisa em tecnologia mineral com uma grande capacidade produtiva de nível mundial.