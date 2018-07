Com nome bem posicionado em pesquisa, Capitão Styvenson poderá ser a novidade do atual cenário político

Crédito: Thaísa Galvão

Um fato novo no cenário político potiguar nesta semana poderá ser a decisão do Capitão Styvenson de disputar uma vaga no Senado. Styvenson disse, nas últimas declarações públicas, que a decisão de entrar para a política passaria pela aceitação de seu nome a partir de resultados de pesquisas.

De acordo com os números do instituto Consult, Styvenson está bem na foto. Aparece com 11,24% das intenções de votos, atrás somente, mas bem próximo, do senador Garibaldi Filho (MDB), que lidera com 14,12% e da deputada Zenaide Maia (PHS), que aparece com 12,88%.

Agora, detalhe, só para ilustrar o cenário: Garibaldi tem menos de 15% de um universo de apenas 25% do eleitorado do Rio Grande do Norte. Porque tanto esta, quanto outras pesquisas, de outros institutos, revelam um universo de 25% em média, que não quer saber de votar para senador.