Com gol de Umtiti, França vence a geração de ouro da Bélgica e vai à final da Copa

Crédito da foto: FIFA/globoesporte.com

França está na final da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história. Dona de um título (1998) e um vice (2006), a seleção francesa bateu a Bélgica por 1 a 0 nesta terça-feira, em São Petersburgo, e agora espera o vencedor de Croácia e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta, em Moscou.

A final será no domingo, às 12h de Brasília, no estádio de Lujniki, em Moscou. A decisão do terceiro lugar será no sábado, às 11h, em São Petersburgo.

Umtiti fez o gol da classificação francesa, lembrando outro defensor, Thuram, responsável pelos dois gols da França na semifinal de 1998, contra a Croácia.

Griezmann garçom e mais um gol de bola parada

Só Harry Kane esteve envolvido em mais gols (seis) do que Griezmann, com três gols e duas assistências até o momento, de acordo com o MisterChip. Vale ressaltar que 72 dos 158 gols (46%) da Copa saíram em jogadas de bola parada.

Poderosa geração belga fica pelo caminho

Os algozes do Brasil caíram pela segunda vez na semifinal da Copa. A primeira havia sido em 1986. Os Diabos Vermelhos continuam sem chegar a uma decisão de Mundial.

O duelo tático

A imprensa europeia achava que jogaria Vermaelen. E a escalação mostrou… Dembélé. Roberto Martínez surpreendeu ao escolher o substituto do ala direito Meunier, suspenso, e gerou uma hora de especulações das mais variadas sobre como jogaria a Bélgica: com três zagueiros e Dembélé na direita; com três zagueiros e Chadli na direita; com, como sugeriu a escalação da Fifa, De Bruyne na ala esquerda (!).

O jogo mostrou que, com a bola, a Bélgica atacou num híbrido de 3-4-3 e 3-6-1 e, sem ela, defendeu num 4-2-3-1 (segurando Chadli como lateral). Houve momentos em que os volantes se descolaram da marcação: Witsel virou meia, e Fellaini apareceu na área, feito centroavante. Muita mobilidade, muitas variações – e alguns nós nas cabeças dos analistas. No final, prevaleceu a força da bola aérea num escanteio.

O gol de Umtiti foi o 72º (de 158 na Copa) num de lance de bola parada neste Mundial da Rússia (46% do total).

Pra fazer história.