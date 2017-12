Com galerias cheias, medalhas de Mérito são entregues na Assembleia do RN

Crédito das Fotos: João Gilberto

Personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de vários segmentos do RN no ano de 2017 receberam as Medalhas do Mérito Legislativo, Social, Cultural e Educacional em solenidade na manhã desta terça-feira (12). As honrarias, instituídas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, foram entregues a 18 personalidades durante sessão solene com galerias lotadas.

“Hoje homenageamos exemplos de indivíduos prontos e dispostos a cumprir com sua parte. Ao ver a biografia de vossas senhorias, encontramos exemplos da razão dirigindo a ação, vemos atuar a verdadeira concentração, o emprego do pensamento e do talento na execução de uma tarefa à qual se dedicam toda a mente e todo o coração”, destacou o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

Em sua fala, o parlamentar destacou o histórico dos homenageados e também o histórico das personalidades que nomeiam cada uma das quatro medalhas. “Maria do Céu Fernandes, a personagem que dá nome à Medalha do Mérito Social, portou-se na vida como uma mulher de espírito superior. Primeira deputada do Brasil, destacou-se pela oratória. Nunca é demais lembrar o quilate de Luís da Câmara Cascudo, um dos mais vastos seres humanos, que viveu em plenitude as atividades de espírito, sem deixar de recolher as alegrias diárias”, ressaltou.

Sobre Noilde Ramalho, educadora que nomeia a Medalha do Mérito Educacional que foi entregue pela primeira vez este ano, Ezequiel utilizou palavras do educador Henrique Castriciano. “Ser educadora é viver pensando e agindo no afã de ensinar e educar, sem desfalecimentos, sem descrenças, sem revoltas e principalmente sem ambições”, citou.

Em nome dos homenageados, o desembargador Expedito Ferreira de Souza, agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo, destacou os companheiros de homenagem como um dos tantos motivos de orgulho por fazer parte desse grupo. “Tudo que fiz na vida, fiz pelo gosto de trabalhar e cumprir meu dever, sendo útil aos próximos e à sociedade. Não fiz em busca de homenagem. Fiz muito sem reconhecimento, mas aprendo que para tudo há uma ocasião e um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Quando olho para os homenageados, concluo que as vossas companhias aumentam ainda mais a honra de estar aqui. Receber o mérito junto a um grupo tão seleto, aumenta meu orgulho e a responsabilidade de falar em nome de todos”, disse emocionado.

A solenidade foi encerrada em clima de descontração com um dueto musical inusitado formado pelos homenageados Dorgival Dantas e Zezo. “É com muita satisfação que estou aqui”, disse Dorgival Dantas.

HOMENAGEADOS 2017

MEDALHA DO MÉRITO SOCIAL “MARIA DO CÉU FERNANDES”

Maria Zeneide Bezerra

MEDALHA DO MÉRITO CULTURAL “CÂMARA CASCUDO”

Gilvan Almeida Vital

Dorgival Dantas

José Maria Teixeira do Nascimento

Zenaide de Almeida Costa (in memorian)

Luiz Almir Filgueira Magalhães

Ormuz Barbalho Simonetti

MEDALHA DO MÉRITO EDUCACIONAL “NOILDE RAMALHO

Edilson Alves de França

Clebeson da Silva Nóbrega

Ângela Maria Paiva Cruz

Genibaldo Barros

Josefa Paisinho Dantas

MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO

Sônia Maria de Medeiros Barreto

Francisco Cícero Miranda

Roberto Duarte Galvão

Eudo Rodrigues Leite

Expedito Ferreira de Souza

Antônio Gilberto de Oliveira Jales