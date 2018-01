Com cerca de 100 estandes, Feira do Turismo Potiguar tem formatação concluída

Crédito: Jornalista Rodrigo Ferreira – Fotos: Canindé Soares

Paralelamente ao 9 Fórum de Turismo do RN, nos dias 23 e 24 de março, no Centro de Convenções de Natal, será realizada a 4 Feira dos Municípios e Produtos do RN, a Femptur.

A formatação do evento está concluída. Serão cerca de 100 estandes comerciais, que abrigarão municípios, meios de hospedagem, agências de receptivo, empresas de passeios, restaurantes, spas, instituições de ensino e fornecedores de aplicativos para o Turismo, entre outros segmentos. A organização do evento espera receber cerca de seis participantes nos dois dias.

Na área de entretenimento, os estandes serão destinados à exposição do genuíno artesanato potiguar, mostra de fotografias do RN, exposição do acervo do futuro Museu da Rampa, além de uma ala dedicada à produção associada ao Turismo (queijos, doces, cachaças, etc).

Na praça gastronômica serão 10 espaços reservados para restaurantes de comidas típicas. Além de todos esses atrativos, haverá um grande palco para apresentações culturais, como orquestras sanfônicas ou filarmônicas, côco-de-roda, xaxado, boi de reis e outras manifestações folclóricas típicas do RN.

A Femptur funcionará das 14h às 22h nos dias 23 e 24 de março (sexta e sábado). A programação de apresentações culturais e shows começará às 19h. A entrada é gratuita, mediante rápido credenciamento na secretaria do evento.