COM APOIO DA PREFEITURA DE ACARI, “ESTAÇÃO CASCUDO – SERTÃO CRIANÇA” TRAZ AO MUNICÍPIO O ESPETÁCULO “QUINTAL DE LUIS”

Crédito: Nelder Medeiros

O espetáculo de rua “Quintal de Luís” é uma homenagem ao mestre Luís da Câmara Cascudo, pesquisador, escritor e historiador, cuja obra é referência nacional nos campos da tradição oral, da gastronomia e da cultura popular.

A fábula é uma licença poética e lúdica que remonta uma brevíssima fração temporal, onde o protagonista, em um único suspiro, se propõe a peregrinar ao redor de si. Neste delírio último, do tamanho de um palco em forma de arena, um juízo inquisidor e febril se instaura. Criaturas que povoaram toda uma existência, fictícias ou verdadeiras, se apresentam como depoentes nesse tribunal da própria memória.

O momento escolhido para ilustrar tal condição, é um fato verídico, quando na década de 1920 um professor do Colégio Atheneu pediu a expulsão do professor Cascudo por ocupar os espaços da sala de aula com lobisomens, sacis e outras discrepâncias científicas, relacionadas na maioria das vezes aos costumes do povo e sua oralidade.

Em Acari, com total apoio da PREFEITURA MUNICIPAL, o espetáculo acontecerá no dia 20/04, às 19 horas, na PRAÇA DE EVENTOS IVA JATOBÁ BEZERRA, localizada no bairro Padre José Dantas Cortez.