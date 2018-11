Com 70% concluída, Barragem da Malhada Limpa será uma das maiores obras hídricas de Currais Novos

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A reconstrução da Barragem da Comunidade Malhada Limpa, zona rural de Currais Novos, já se encontra em fase final com 70% dos serviços executados e que, depois de concluída, se tornará uma das maiores obras hídricas já realizadas no município nos últimos 20 anos. O Prefeito Odon Jr e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Lucas Galvão, visitaram a obra na manhã desta terça-feira (27) e caminharam por toda a extensão da parede da barragem. “Esta obra será um grande benefício para a comunidade e as famílias que aqui vivem”, comentou o Prefeito Odon Jr.

Rompida após as fortes chuvas em 2008, a Barragem da “Malhada Limpa”, que recebe as águas do Rio Mulungu, está sendo reconstruída através de recursos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Ezequiel Ferreira no valor de pouco mais de R$235 mil. A licitação e o projeto de execução da obra foram realizados pela Prefeitura Municipal de Currais Novos. A obra conta com a recuperação da estrutura da parede que possibilitará o represamento e armazenagem da água.