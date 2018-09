Com 21% Bolsonaro lidera pesquisa no RN

Os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam a preferência do voto do potiguar para presidente da República. O capitão reformado tem 21%, contra 20% de seu oponente, segundo o levantamento estimulado do instituto SETA.

Ciro Gomes aparece em terceiro com 14%. Na sequência, Geraldo Alckmin (3%), Marina Silva (2%), Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Amôedo, com 1% cada, completam a lista. Brancos, nulos e ninguém são 30% e 7% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 9 de setembro. Foram ouvidos 1.300 eleitores em todas a regiões do Estado. A margem de erro é de 3% e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos BR-02681/2018 e RN-07553/2018.