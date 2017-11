CNM e FEMURN promovem Diálogo Municipalista em Natal

A Confederação Nacional de Municípios – CNM, e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN promovem nos dias 08 e 09 de novembro, o Diálogo Municipalista em Natal. Nesta edição do encontro, os gestores municipais da região nordeste vão debater os temas Iniciativas e Boas práticas para uma gestão de qualidade; Pauta Política: O Movimento Municipalista e Articulação no Congresso Nacional; e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Do local ao Global. O evento será realizado das 8h às 18, no Auditório do Hotel Parque da Costeira – Av. Senador Dinarte Mariz, 1195 – Via Costeira – Natal/RN, e as vagas são limitadas.

Nesta edição do encontro, será valorizada a diversidade local, discutindo práticas para a gestão de qualidade e para o incremento de receitas, além de fortalecer a luta pela autonomia e pelo desenvolvimento municipal.

Durante os dois dias de atividades, o evento espera receber prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais agentes municipalistas. Por ser gratuito e por ter vagas limitadas, a CNM e a FEMURN solicitam que a inscrição on-line seja feita o quanto antes através do site www.dialogo.cnm.org.br e/ou pelo telefone (61) 2101-6655.