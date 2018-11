Clarinetas e saxofones compõem o som da Escola de Música da UFRN neste feriadão

Crédito: Juliana Manzano

O 3° Encontro Nordestino de Saxofonistas e o 1º Encontro Potiguar de Clarinetistas acontecem, simultaneamente, desta quinta-feira (1) até o próximo domingo (4), na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os eventos contam com a presença de saxofonistas e clarinetistas brasileiros e estrangeiros, que abordarão os instrumentos sob aspectos relativos à performance, à técnica, o som, a pesquisa científica e a arte musical como um todo.

Promovido pela EMUFRN sob a coordenação dos professores João Paulo de Araujo, Anderson de Oliveira Pessoa e Amandy Bandeira, os Encontros pretendem promover a troca de conhecimento entre saxofonistas, entusiastas e amantes dos instrumentos, além de fomentar a discussão e divulgar os estudos recentes acerca do saxofone e da clarineta.

“Montamos uma programação muito interessante e diversificada que inclui as áreas artísticas e acadêmicas. Teremos concertos, recitais e apresentações de grupos do Rio Grande, da Paraíba e de Alagoas, por exemplo, mas também a apresentação de pesquisas, trabalhos e workshops. Esta é a primeira vez que os eventos serão realizados ao mesmo tempo e a nossa expectativa é grande para que seja um sucesso”, pontua o coordenador João Paulo de Araújo.