Cinquentenário da Renovação Carismática é lembrado em solenidade na Assembleia

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

A Assembleia Legislativa prestou homenagem, na manhã desta sexta-feira (10), à Renovação Carismática Católica (RCC), em alusão aos 50 anos de história do movimento no Rio Grande do Norte. A solenidade, proposta pelo deputado estadual Hermano Morais (PMDB), aconteceu no plenário da Casa, reunindo dezenas de carismáticos potiguares.

“Essa é uma grande oportunidade de homenagearmos os carismáticos do Estado. A RCC é um precioso instrumento de transformação, que caminha unido na difusão de bons pensamentos e de trabalho aos mais necessitados. Esperamos mais 50 anos pela frente, com a multiplicação da palavra do senhor, capaz de transformar homens e mulheres”, disse o parlamentar.

Durante a sessão solene, foram homenageados: Aldir Paulino Pires, Bento Ferreira da Fonseca, Diácono Amadeus Ferreira, Elizabeth Fernandes Negreiros, Guiomar Lopes da Silva, Maria Melo Mariz, Marcondes Valber Dutra, Arialene Vieira de Freitas, Maxsuel Martins Tenório da Silva e Márcio Araújo Souza. Todos carismáticos com atuação no Estado.

Arialene Vieira de Freitas falou em nome dos homenageados. “Hoje somos mais de 300 grupos de oração espalhados por todo o Estado e a nossa intenção é chegar a todos os municípios do Rio Grande do Norte, com pentecostes diários. Para nós, esse acolhimento da ‘Casa do Povo’ é muito importante e motivador”, disse ela, agradecendo a homenagem.

A deputada estadual Larissa Rosado (PSB), o vereador de Natal Sueldo Medeiros (PHS) prestigiaram a sessão solene, durante a qual foi exibido documentário sobre o cinquentenário da RCC. A banda de música da Polícia Militar foi responsável pela execução do hino nacional e o Ministério de Música e Artes da RCC fez participação musical durante a solenidade.