Cinco deputados trocam de partido durante a ‘janela’; PSDB ficou maior no RN

Crédito: CÉSAR SANTOS foto: Assembleia Legislativa

Na “janela partidária”, fechada no último sábado, mexeu com a composição na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Cinco deputados trocaram de partido, buscando melhores condições para seus projetos de reeleição.

O PSDB foi a legenda que mais recebeu deputados (3) e o PSB foi a que mais perdeu (2).

A mudança mais surpreendente foi a do deputado Gustavo Fernandes, que deixou o MDB e foi para o PSDB.

Fernandes é de família política tradicional do Alto Oeste potiguar e há décadas acompanha os Alves. Ele foi eleito (2010) e reeleito (2014) pelo PMDB, sucedendo ao pai ex-deputado Elias Fernandes.

Veja quem trocou de partido:

Larissa Rosado – saiu do PSB para o PSDB

Tomba Faria – saiu do PSB para o PSDB

Gustavo Fernandes – saiu do MDB para o PSDB

Cristiane Dantas – saiu do PC do B para o PPL

Carlos Augusto Maia – saiu do PSD para o PC do B

Com as mudanças oficializadas na “janela partidária”, O PSDB consolidou a maior bancada, com oito deputados, seguido do PSD do governador Robinson Faria, que ficou com três parlamentares.

Já o PPL que não tem representante no Palácio José Augusto, ganhou a deputada Cristiane Dantas, esposa do vice-governador dissidente Fábio Dantas, que também trocou de partido, saindo do PC do B para o PSB.

Veja como ficou a formação partidária na Assembleia Legislativa:

PSDB

Ezequiel Ferreira de Souza – presidente

Larissa Rosado

Tomba Faria

Gustavo Fernandes

Raimundo Fernandes

Márcia Maia

Gustavo Carvalho

José Dias

PSD

Galeno Torquato

Dison Lisboa

Jacó Jácome

MDB

Hermano Morais

Nélter Queiroz

DEM

Getúlio Rêgo

José Adécio

Pros

Vivaldo Costa

Albert Dickson

PT

Fernando Mineiro

PC do B

Carlos Augusto Maia

PHS

Manoel da Cunha Neto, o Souza

PSB

Ricardo Motta

PR

George Soares

Solidariedade

Kelps Lima

PPL

Cristiane Dantas