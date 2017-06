Cientistas relatam derretimento de área que é o dobro da Califórnia na Antártica

Instrumentos de campo instalados na Antártica Ocidental (Foto: Colin Jenkinson, Australian Bureau of Meteorology)

Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio registraram o derretimento parcial de uma área que é dobro do estado da Califórnia na Antártica. O estudo foi publicado pela revista “Nature Communications” nesta quinta-feira (15).

De acordo com o artigo, ventos quentes do El Niño passaram pela região durante duas semanas em janeiro de 2016. Os dados recolhidos por satélite mostram uma mistura de neve derretida e gelo sobre uma plataforma sólida que canaliza cerca de um terço do gelo que flui para o oeste da Antártica para o oceano.

Embora os cientistas tenham eviências há anos de que a água quente dos oceanos está derretendo as placas de gelo da Antártica, essa é uma das primeiras pesquisas em que foi possível documentar como o ar quente também pode causar o degelo generalizado.

A equipe instalou os instrumentos necessários para investigar os processos na Antártica Ocidental semanas antes dos ventos quentes. “Nós tivemos muita sorte de conseguir instalar equipamentos de última geração na Antártica Ocidental logo antes dessa grande ocorrência de derretimento”, disse Dan Lubin, coautor do estudo.

