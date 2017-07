Chuva forte causa deslizamentos e pontos de alagamento em Natal

Terra cedeu e carro ficou parcialmente soterrado em Natal (Foto: Divulgação/PM )

A chuva forte que cai em Natal desde a noite desta quarta-feira (5) deixou pontos de alagamento e o trânsito lento em diversas ruas e avenidas da cidade. Dois deslizamentos de terra foram registrados em túneis. Um carro quase foi soterrado. Parte de uma árvore caiu e, durante a madrugada, quatro resgates foram realizados, três deles usando botes.

Parte da Av. Ayrton Senna, na Zona Sul de Natal, foi tomada pelas águas da lagoa de captação, que transbordou (Foto: Wendell Paiva)

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os bairros que tiveram mais inundações foram Capim Macio e Lagoa Nova, ambos na Zona Sul, e Nova Parnamirim, em Parnamirim, na Grande Natal. O cruzamento da avenida Ayrton Senna com a avenida das Alagoas, também na Zona Sul, está alagado e o tráfego prejudicado por causa da lagoa de captação, que transbordou.

No viaduto de Neópolis, a terra cedeu e invadiu a pista (Foto: Keyson Cunha )

O túnel do bairro de Neópolis foi completamente interditado após um carro ser parcialmente soterrado por um deslizamento de terra ainda durante a noite desta quarta-feira (5). A marginal da BR-101 está parcialmente bloqueada depois que a terra do viaduto de Neópolis cedeu e caiu sobre a pista. Na Zona Leste, o túnel da avenida Capitão-Mor Gouveia está fechado.

Em uma residência, as marcas nas paredes mostram o nível em que a água chegou (Foto: Marksuel Figueiredo/Inter TV Cabugi )

Ainda na Av. Capitão-Mor Gouveia, a água inundou algumas casas, deixando prejuízo para os moradores.

Logo nas primeiras horas de chuva, parte de uma árvore caiu na avenida Hermes da Fonseca, no bairro Tirol. Uma faixa da via foi interditada para o trânsito, que ficou bastante lento.

No bairro da Ribeira, na Zona Leste, uma árvore também tombou. Só não foi completamente ao chão porque ficou amparada pelos fios de telefone e da rede elétrica.

A situação também foi crítica no Conjunto Santarém. À noite, pessoas que moram próximo à lagoa de captação do bairro tiveram que deixar suas casas, pois a água invadiu várias residências na região.

STTU interditou o túnel da avenida Capitão-Mor Gouveia (Foto: Divulgação/STTU )

Dois resgates aconteceram no bairro de Lagoa Nova. Em um deles, um casal de idosos precisou ser retirado pela Defesa Civil com a ajuda de um bote após ter a casa alagada. Quatro crianças também precisaram ser salvas durante a madrugada no bairro de Cidade Nova, na Zona Oeste da cidade. A casa onde elas moram também inundou.

A STTU orienta que os motoristas tenham atenção redobrada e dirijam com cautela para evitar acidentes.

G1 RN