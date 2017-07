Cessão de imóvel ao ITEP vai desafogar Centrais do Cidadão

A cessão do antigo imóvel da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) ao Estado para acomodação de uma nova instalação do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) foi formalizada nesta quarta-feira (19) com as assinaturas de acordo junto ao Governo Federal.

Segundo o diretor-geral do órgão, Marcos Brandão, a aquisição deste espaço será fundamental para oferecer um melhor atendimento à população. “Neste novo prédio irá funcionar o Instituto de Identificação, que terá uma grande central para emissão de identidades. Com isso nós vamos desafogar as centrais do cidadão e prestar um melhor serviço à sociedade”, destaca.

Além de abrigar o Instituto de Identificação, num segundo momento o imóvel também vai abrigar o Instituto de Criminalística, que é o responsável pelas perícias do Estado.

Para o governador Robinson Faria, o órgão de perícia fica fortalecido com a transferência de posse do prédio. “Esta ampliação do ITEP é mais uma ação do Estado para contribuir com a Segurança Pública do Rio Grande do Norte”, destaca.