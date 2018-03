Crédito: Márcia Ribeiro – foto Sala Literária

Nesta quarta-feira (14), o centro histórico de Natal será palco do Dia Nacional da Poesia. No mesmo dia, a Estação do Cordel completa um ano de existência e será uma data para celebrar duas datas importantes para a cultura potiguar e do cordel em Natal.

No ano de 2018 completa-se 40 anos da primeira comemoração do dia da poesia ocorrida em Natal. Os movimentos poéticos da cidade preparam uma grande comemoração. As várias entidades culturais estarão organizando atividades em nome da poesia durante todo o dia 14 de março.

A Estação do Cordel fará nas primeiras horas da manhã uma panfletagem poética no coração histórico da Cidade Alta, na Praça Padre João Maria e às 16h, haverá uma concentração poética unitária de todos os movimentos culturais e artísticos que fará uma passeata intitulada: “Cada lugar na sua coisa”, pelas ruas do centro de Natal.

Hoje à noite haverá apresentação na praça Cristo Rei com a presença da APEC – Associação de Poetas e Escritores Curraisnovenses, às 19:30h.