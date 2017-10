Centro de Nefrologia de Santa Cruz vai encerrar as atividades

Credito da matéria e da imagem O PARALELO

Uma notícia pegou de surpresa a população de Santa Cruz nesse início de semana. O Centro de Nefrologia Santa Rita, em Santa Cruz/RN anunciou que irá fechar sua clínica de hemodiálise no final desse mês de outubro.

Inaugurado no último dia 10 de abril/2017, a clínica com cerca de 20 funcionários atende pacientes de várias cidades do Agreste, Trairi e Seridó. A princípio onze (11) máquinas dava suporte a 50 pacientes com perspectivas de aumento de máquinas.

Neste momento a Drª Maria das Graças Costa, uma das sócias, estará promovendo uma coletiva a imprensa local explicando os principais motivos que levaram a direção a optar pelo fechamento da clínica em Santa Cruz.