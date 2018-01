Central de Regulação Municipal funcionará neste mês de janeiro no prédio anexo do INSS

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde informa aos usuários do Sistema SUS que a partir desta sexta-feira (05) a “Central de Regulação Municipal” funcionará no prédio anexo do INSS, onde funcionava a Secretaria Municipal de Finanças (Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 916). A mudança será apenas neste mês de janeiro e se faz necessária devido à reforma da sala no prédio do SESI.