Central de Regulação Municipal funcionará até às 13h desta quarta (01) devido mudança para prédio ao lado do INSS

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde informa aos usuários do Sistema SUS que a “Central de Regulação Municipal” irá funcionar em horário reduzido nesta quarta-feira (01 de novembro) até às 13h. A redução do horário se dá devido à mudança que irá acontecer na Central, que sairá do prédio do SESI e irá se instalar no anexo do INSS, onde funcionava a Secretaria Municipal de Finanças. O atendimento será normal na sexta-feira (03), no novo endereço (Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 916).